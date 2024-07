Ex-Ceará, Bruninho é oficialmente anunciado pelo Boavista

A saída do ex-jogador do Alvinegro de Porangabuçu ocorreu em comum acordo no fim de junho

O meia-atacante Bruninho deixou o Ceará no fim do mês passado após acertar sua ida ao Boavista-POR. Na manhã desta sexta-feira, 5, o ex-jogador do Alvinegro de Porangabuçu foi oficialmente anunciado como novo reforço do clube português.

Bruninho chega ao Boavista por empréstimo com contrato válido até o fim de 2024, com o clube português tendo opção de compra.

“Estou muito feliz por chegar a Portugal e ao Boavista. É uma oportunidade que já procurava há algum tempo e sinto-me honrado pelo Boavista me ter aberto as portas da Europa. Já percebi que vim para um clube enorme e espero corresponder à altura deste desafio”, disse o jogador sobre a chega ao novo clube.