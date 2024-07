Saulo nega salários atrasados no Ceará e se esquiva sobre transfer ban: "É coisa dos clubes"

“Sobre essa questão de salário atrasado, a gente vê muito em relação a isso. Mas se não saiu nada daqui de dentro para fora, é porque não aconteceu nada. Como já vimos em outros clubes, quando está com algo atrasado, rapidinho sai. Então se não saiu nada de nós, é porque está tudo certo entre a gente e o clube. São coisas externas que tentamos não colocar para dentro para não atrapalhar nosso desempenho. São boatos. Está tudo certo”, contou.

De forma franca, Saulo Mineiro negou, durante entrevista coletiva nesta quinta-feira, 4, que os jogadores do elenco estejam com salários atrasados no Ceará . O atacante do Vovô enfatizou que essa questão não pode de “boatos” e que o elenco tenta se blindar de fatores externos para que não tenha o desempenho dentro de campo prejudicado.

Saulo Mineiro se “esquiva” sobre transfer ban

Pela segunda vez o Ceará foi acionado na Fifa pelo Yokohama FC, do Japão, por atraso no pagamento pela venda de Saulo Mineiro. A entidade, novamente, puniu o Vovô com transfer ban, dias antes da abertura da janela de transferências. Questionado se essa situação o impactava de alguma forma, Saulo se esquivou e disse que o assunto é “coisa dos clubes”.

“Na primeira vez, meu empresário me ligou falando que iria acontecer isso (do transfer ban), mas que eu não tinha nada a ver e que não deveria me preocupar. É uma coisa dos clubes. Meu principal objetivo é corresponder dentro de campo. Estou trabalhando para isso, para que eu possa estar correspondendo dentro de campo. É meu principal objetivo e o extracampo eu deixo para outras pessoas”, comentou.