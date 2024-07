Lourenço classifica duelo contra o Santos como "ponto de virada" para o Ceará

“É essencial arrancar pontos do Santos, jogando em casa. Mais do que isso, queremos vencer e usar esse jogo como um ponto de virada dentro da competição. Espero que seja uma grande partida, bem disputada durante os 90 minutos”, disse.

Nesta sexta-feira, 5, o Ceará entra em campo pela 14ª rodada da Série B diante do Santos, na Arena Castelão. Com isso, o meio-campista Lourenço, que deve ser titular no embate, projetou o duelo entre alvinegros e enalteceu a importância dos três pontos ante o Peixe.

Além da relevância em termos de classificação, o confronto também marcará a estreia do novo técnico do Vovô, Léo Condé. Questionado sobre em qual posição pode atuar com o comandante, Lourenço foi enfático ao afirmar que é polivalente. Até o momento, ele jogou 12 dos 13 duelos do time na Série B.

“Sou polivalente em campo, gosto de jogar onde o treinador determina e cumpro qualquer função que ele me pedir também. Seja mais recuado ou avançado, o importante é poder colaborar com assistências e gols para que, juntos, consigamos alcançar o objetivo de marcar presença no G-4 do torneio. Tenho certeza que iremos nos adaptar à filosofia do próximo técnico”, garantiu o jogador.