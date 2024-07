Saulo elogia Condé e fala sobre estilo de jogo "mais conservador" do treinador

Saulo Mineiro será titular no ataque do Vovô Crédito: Gabriel Silva / Ceará SC

Outro fator reforçado por Condé em sua chegada foi a questão de passar ao elenco a mentalidade de encarar cada jogo como uma “final”. Para Saulo Mineiro, embora os atletas tivessem ciência de nutrir esse pensamento, a chegada do novo treinador deve reforçar com maior ênfase esse ponto. “Ele pregou muito pra gente que a cada jogo nós temos que enfrentar como uma final. Já somos cientes, e com a chegada do Condé ele tem pregado muito isso. Temos que colocar isso na nossa cabeça, de encarar como uma final e conquistar nossos resultados”, contou. Elogios para Mancini e nova “era” com Léo Condé Sobre a saída de Mancini do comando técnico do Vovô, Saulo Mineiro ponderou que as trocas de treinadores no futebol brasileiro são corriqueiras e que, consequentemente, os jogadores estão acostumados. O atacante, entretanto, fez questão de elogiar o ex-comandante alvinegro e enfatizou que Léo Condé chega para somar.