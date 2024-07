Léo Condé promete ambiente interno com "cobrança e confiança" no Ceará

Na mesma fala, o novo treinador do Vovô salientou a importância de "acreditar nas pessoas" e afirmou que esse foi um dos motivos que o fez aceitar o convite do clube cearense

"Sou bem direto com eles, é um ambiente de cobrança e responsabilidade. Todos aqui têm que ter seriedade. A gente procura passar confiança para os jogadores, o torcedor é passional e quer ganhar sempre", disse.

Apresentado pelo Ceará na tarde desta terça-feira, 2, em Porangabuçu, o técnico Léo Condé prometeu um ambiente com "cobrança e confiança" ao elenco principal da equipe alvinegra na sequência da Série B.

Na mesma fala, o novo treinador do Vovô salientou a importância de "acreditar nas pessoas" e afirmou que esse foi um dos motivos que o fez aceitar o convite do clube cearense.

"Temos que acreditar nas pessoas, foi isso que me fez vir para o Ceará. As pessoas que estão à frente estão se movimentando para organizar o que têm que organizar, e a gente também vai procurar fazer uma equipe competitiva", disse.

Sentimento de "orgulho"

Com contrato válido até o fim da Série B, Condé se mostrou orgulhoso por trabalhar no time de Porangabuçu e enalteceu o tamanho do Ceará e da sua torcida.