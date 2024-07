Ceará vence Grêmio na Cidade Vozão na estreia do Brasileirão Sub-17

O Ceará estreou no Campeonato Brasileiro Sub-17 nesta quarta-feira, 3, com vitória diante do Grêmio por 3 a 2, na Cidade Vozão, em Itaitinga–CE. Bortolucci (2x) e Arthur Phillipe marcaram os gols do Alvinegro de Porangabuçu, enquanto Gabriel Mec e Izaac descontaram para o Tricolor Gaúcho.

O triunfo colocou o Vovô no topo da classificação do Grupo A com três pontos, empatado com Santos, Flamengo e Goiás, que também venceram na estreia. A equipe de Ramon Soares, no entanto, lidera pelo número de gols marcados.

A equipe cearense volta a campo na terça-feira, 9, às 15 horas (de Brasília), contra o Santos, no CT Rei Pelé, em Santos–SP.