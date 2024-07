Santos chega a Fortaleza para enfrentar o Ceará; clube possui três desfalques

Cotado como o grande favorito ao acesso à Série A 2025 e até mesmo ao título da Série B 2024, o Santos passou por um momento irregular no torneio

Três jogadores, porém, não vieram à capital cearense e serão desfalques no confronto. O atacante Guilherme, ex-Fortaleza , está entregue ao departamento médico com uma lesão na posterior da coxa.

Nesta sexta-feira, 5, Ceará e Santos entram em campo pela 14ª rodada da Série B do Brasileiro, às 19 horas, na Arena Castelão. O clube santista chegou na última quarta-feira, 3, a Fortaleza, pelo período da noite.

Cotado como o grande favorito ao acesso à Série A 2025 e até mesmo ao título da Série B 2024, o Santos passou por um momento irregular no torneio. Atualmente, o clube é vice-líder com 22 pontos e pode assumir a liderança em caso de triunfo.

Nesse cenário, atletas como Jair Cunha, Sandry e Weslley Patati devem figurar no time titular de Fábio Carille para enfrentar o Vovô.

Porém, recentemente, entre a 7ª e 10ª rodada da competição, o Alvinegro Praiano passou por uma sequência de quatro derrotas consecutivas, para América-MG, Botafogo-SP, Novorizontino e Operário.

O trabalho de Carille vem sendo questionado pelos torcedores do clube, mesmo com o técnico tendo levado a equipe até a final do Paulistão, onde acabou sendo derrotado pelo Palmeiras.