Ceará perdeu apenas um dos últimos sete jogos contra o Santos

Ceará e Santos se enfrentam nesta sexta-feira, 5, às 19 horas, na Arena Castelão, pela 14ª rodada da Série B do Brasileiro. No recorte recente, o Vovô costuma ter melhor sorte do que o rival paulista

Nas últimas sete vezes que se enfrentaram, entre Série A e Copa do Brasil, o Alvinegro de Porangabuçu só saiu com o revés em uma oportunidade, em 5 de junho de 2021, quando o Alvinegro Praiano venceu por 3 a 1, jogando em sua casa, na Vila Belmiro.