Condé comanda segundo dia de treino à frente do Ceará; veja detalhes

Após ser oficialmente apresentado como novo treinador do Ceará, Léo Condé deu continuidade à sequência de treinos de preparação para receber o Santos. O duelo de alvinegros acontece nesta sexta-feira, 5, às 19 horas, na Arena Castelão. e será válido pela 14ª rodada da Série B.

Iniciando com um aquecimento no CT de Porangabuçu, o elenco do Vovô realizou um treino tático focado no posicionamento defensivo dos atletas. Em seguida, o comandante alvinegro orientou um trabalho coletivo em campo reduzido.