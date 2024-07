Apresentado, Condé revela procura de outros clubes antes de fechar com Ceará

Nesta terça-feira, 2, o novo técnico do Ceará, Léo Condé, participou da coletiva de apresentação em Porangabuçu e revelou que foi procurado por outros clubes do Brasil e do exterior antes de fechar com o time alvinegro.

"Apareceram, sim, alguns convites e possibilidades do futebol nacional e do exterior após a saída do Vitória. A partir do momento em que o Ceará fez o convite, acabei aceitando", comentou.