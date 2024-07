Léo Condé fala sobre primeiro treino à frente do Ceará: "Fiquei impressionado"

Novo treinador do Ceará , Léo Condé realizou nessa segunda-feira, 1º, seu primeiro treino à frente da equipe alvinegra após conhecer as instalações do clube . Visando a preparação para a partida contra o Santos na próxima sexta-feira, 5, o novo comandante coordenou um treino tático e técnico com os jogadores.

“É uma satisfação muito grande assumir um clube que é uma das grandes referências do país e no Nordeste. Fiquei bastante impressionado com a boa estrutura do clube, uma estrutura bem funcional com os departamentos todos muito bem estruturados. E eu herdo aqui o bom trabalho que foi iniciado pelo Vagner Mancini, então eu acredito que temos tudo para fazer um bom trabalho à frente do Ceará”, disse Condé após o treino.

O comandante alvinegro será oficialmente apresentado em coletiva de imprensa na sede do clube na tarde desta terça-feira, 2.