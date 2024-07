Ceará possui melhor ataque e quarta pior defesa da Série B

Atual 9º colocado na tabela da Série B, com 19 pontos, o Ceará busca manter o equilíbrio na competição para retornar ao G-4 e se consolidar na zona de acesso. Para isso, o Alvinegro de Porangabuçu tem contado com uma boa pontaria, sendo o melhor ataque da competição ao lado do Santos, com 20 gols anotados.

Aliado ao bom ataque, o Ceará conta com uma eficiente campanha como mandante. Dos 19 pontos conquistados pelo Vovô, 15 foram obtidos em casa, fazendo com que o time alvinegro seja o quinto melhor anfitrião da Segundona.

Por outro lado, a defesa alvinegra tem sofrido com a inconstância, sendo a quarta meta mais vazada da competição. Com 17 gols sofridos, o Vovô fica atrás somente de Ituano, Guarani e Brusque. O desequilíbrio entre as duas extremidades da equipe tem sido tema de debate interno no clube e já foi abordado pelo novo técnico Léo Condé.