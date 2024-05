Dia Internacional contra a LGBTFobia: Ceará e Fortaleza se manifestam contra preconceito

Ceará e Fortaleza publicaram mensagens combatendo a LGBTFobia nesta sexta-feira, 17, data que marca o dia internacional contra a homofobia, a transfobia e a bifobia. Os dois clubes cearenses se juntaram a outras equipes do futebol brasileiro que também se manifestaram sobre o tema.

Por meio das redes sociais, o Alvinegro publicou o seguinte: “Hoje e todos os dias - contra a LGBTfobia e pela tolerância e diversidade!”. A frase compartilhada pelo clube de Porangabuçu seguiu acompanhada de uma imagem com as cores da bandeira LGBTQIA+ e uma nova mensagem: “Time do povo. Time de todos”.

Já o Tricolor trouxe dados sobre o ranking de homicídios contra a população LGBTQIA+ por estado no último ano. O Ceará aparece no topo da lista ao lado do Rio de Janeiro, com 24 mortes, atrás de São Paulo, com 28. “Em algumas tabelas a gente luta para subir. Nesta, a nossa luta é para que ela deixe de existir”, estampa outra imagem.