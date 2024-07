Ceará defenderá invencibilidade como mandante na Série B contra o Santos

No recorte dos últimos sete jogos entre os alvinegros, o Vovô perdeu apenas um duelo, jogando fora de casa

O novo técnico do Ceará, Léo Condé, comandou nesta segunda-feira, 1º, o seu primeiro dia de treinamento em Carlos de Alencar Pinto. Com estreia marcada para a próxima rodada da Série B, contra o Santos, na sexta-feira, 5, o treinador terá a missão de manter a invencibilidade do Alvinegro de Porangabuçu como mandante na competição.

O desempenho dentro de casa tem sido crucial para o Vovô, que conquistou 15 dos seus 19 pontos jogando em casa. Os números, inclusive, tornam o Ceará o quinto melhor anfitrião da competição, atrás apenas de Vila Nova-GO, América-MG, Mirassol e Coritiba.

Em contraste, a equipe é a 11ª colocada considerando a campanha como visitante, conquistando apenas quatro pontos – uma vitória, um empate e quatro derrotas.