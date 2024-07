Ceará disputará três dos próximos cinco jogos como visitante pela Série B

Após a vitória por 4 a 2 diante do Ituano no último sábado, o Ceará entra em uma sequência de cinco jogos a serem disputados no mês de julho. Três dessas cinco partidas serão jogadas longe dos domínios do Alvinegro de Porangabuçu.

Na próxima rodada, na sexta-feira, 5, o Vovô irá receber o Santos na Arena Castelão, às 19 horas, pela 14ª rodada da Série B. Em seguida, pelas duas rodadas seguintes, a equipe agora comandada por Léo Condé vai até o estádio Curuzu, no Pará, jogar diante do Paysandu e em seguida joga do outro lado do país, na Ressacada, em Santa Catarina, diante do Avaí. Os embates ocorrerão, respectivamente, no dia 12 e 19 de julho. Os três próximos jogos da equipe ocorrem numa sexta-feira.

Após a sequência de jogos na sexta-feira e fora de casa, o Ceará voltará para a Arena Castelão no dia 25 de julho, quinta-feira, às 21h30min, para receber o Botafogo-SP. A sequência de jogos no mês de julho acaba com partida no estádio Independência, em Minas Gerais, no domingo, 28/07, diante do América-MG às 18h30min.