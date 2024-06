Saiba quanto Ceará deve ganhar com ida de Charles para o Corinthians

Com passagem pelo Vovô entre 2020 e 2021, o volante disputou 77 jogos com a camisa alvinegra e marcou três gols

Ex-jogador do Ceará, o volante Charles, do Midtjylland, da Dinamarca, deve se tornar o novo reforço do Corinthians na próxima janela de transferências. De acordo com o jornalista André Hernan, do UOL, a transação deve custar cerca de 1,3 milhão de euros (aproximadamente R$ 7,7 milhões de reais).

Com isso, o clube cearense monitora a situação. Isso porque o Vovô detém 15% dos direitos de mais-valia. Neste caso, o time de Porangabuçu deve receber uma quantia financeira caso a negociação seja concretizada acima dos 900 mil euros - valor pelo qual o volante foi vendido pelo Alvinegro ao clube dinamarquês em 2021.