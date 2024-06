Ceará: Léo Condé tem preferência por jogo reativo e se destaca por força como mandante

O atual elenco do Ceará foi quase todo ele montado por Vagner Mancini. Léo Condé, porém, pode dar a sua cara ao plantel alvinegro. Não só com a contratação de jogadores, mas também, indicando a saída de outros

Léo Condé foi oficializado como novo treinador do Ceará, na última quinta-feira, 27, após a demissão da Vagner Mancini. O treinador traz consigo o peso de ser o atual campeão da Série B do Campeonato Brasileiro, e consequentemente, com um acesso à Série A.

Para conseguir o mesmo sucesso que obteve no Vitória em 2023, a torcida alvinegra deverá esperar um modelo de jogo diferente. Condé pregou no Leão do Barra uma tática mais reativa, se postando bem defensivamente e apostando nos contra-ataques. Tanto é que a maior parte dos triunfos do time baianos ocorriam por placares mínimos.