Léo Condé fala pela primeira vez como técnico do Ceará e pede apoio da torcida

O treinador desembarca em Fortaleza neste domingo, 30, e inicia os trabalhos já no dia seguinte, na segunda-feira, 1º. Sua estreia ocorre diante do Santos-SP, na próxima sexta-feira, 5

Novo técnico do Ceará, Léo Condé se pronunciou pela primeira vez após sua contratação, oficializada na última quinta-feira, 27. Em declaração divulgada pelo Alvinegro de Porangabuçu, o comandante falou sobre a responsabilidade e pediu apoio do torcedor.

“Eu espero dar uma resposta positiva para o torcedor, junto com o grupo de atletas, com a comissão técnica que eu estou levando, com a comissão técnica permanente e com a direção. Com certeza, o torcedor do Ceará vai ter um papel fundamental nesse momento. Vai chegar o momento decisivo da competição e não tem como caminhar separado”, afirmou.