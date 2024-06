Léo Condé, novo técnico do Ceará, possui experiências positivas em clubes nordestinos

Técnico Léo Condé no jogo Botafogo x Vitória, no Estádio Nilton Santos, pela Copa do Brasil 2024 Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

No ano de 2022. ele retornou ao Sampaio e por pouco não levou a equipe à Série A. O Tricolor do Maranhão encerrou o torneio em 5º, com 58 pontos, a quatro do G-4. A campanha de mais sucesso de Léo Condé na região nordestina foi na última temporada. À frente do Vitória, foi campeão brasileiro da Série B e levou o clube de volta à elite do futebol brasileiro após cinco anos longe da competição. Ainda em 2024, conquistou o título do Campeonato Baiano depois de um longo jejum de sete anos do Leão da Barra sem faturar o troféu. Mesmo assim, o começo irregular no Brasileirão acabou acarretando em sua demissão.