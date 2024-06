Léo Condé será o novo treinador do Ceará após demissão de Vagner Mancini

Léo Condé assumirá o Ceará na 11ª posição da Série B do Campeonato Brasileiro Crédito: Victor Ferreira / EC Vitória

Léo Condé será o novo treinador do Ceará após a demissão de Vagner Mancini, que não resistiu à sequência de quatro jogos sem vencer na Série B. O comandante de 46 anos é aguardado para se apresentar no clube nesta sexta-feira, 28. A informação é do jornalista Sérgio Ponte. O Alvinegro deve confirmar a contratação do técnico em breve.

Léo Condé chega ao Ceará após passagem histórica pelo Vitória. O treinador conquistou a Série B do Campeonato Brasileiro em 2023, levando o Leão da Barra de volta à elite do Brasileirão e, neste ano, faturou o Campeonato Baiano após sete anos. No Alvinegro de Porangabuçu, Condé terá a missão de levar o Ceará à Série A do Campeonato Brasileiro. A equipe cearense ocupa a 11ª colocação, com 16 pontos, estando a quatro do G4 e da zona de rebaixamento. Antes, porém, o Ceará enfrentará o Ituano, no sábado, 29, às 21 horas (de Brasília), provavelmente sob o comando do auxiliar Anderson Batatais. A tendência é de que Léo Condé estreie na partida diante do Santos, no dia 5 de julho.