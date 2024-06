Ceará terá 11ª troca de treinador desde o início da "Era Vojvoda" no Fortaleza

FORTALEZA, CEARÁ, 21-11-2023: Páginas Azuis entrevista do atual técnico do Ceará, Vagner Mancini. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS

A demissão de Vagner Mancini, oficializada nesta quarta-feira, 26, após a derrota para a Ponte Preta pela 12ª rodada da Série B, resultará na 11ª troca de treinador do Ceará desde 2021. Os favoritos ao posto são Léo Condé, ex-Vitória/BA, Enderson Moreira, ex-Sporting Cristal/PER e Jair Ventura, ex-Atlético/GO. Entre 2021 e 2024, o Ceará tem uma média de quase três técnicos por temporada (2,75). Em 2022, ano do rebaixamento para a Série B, o clube teve cinco treinadores. Ano passado, foram três mudanças. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Neste mesmo período, o arquirrival do Alvinegro de Porangabuçu, o Fortaleza, teve apenas um treinador: Juan Pablo Vojvoda está à frente do Leão do Pici desde maio de 2021. Durante a passagem do argentino, apesar de conquistas relevantes, ele também enfrentou crise técnica, flertou com o rebaixamento no Brasileirão em 2022 e teve desempenho questionável em algumas competições, mas foi sustentado no cargo pela diretoria, algo incomum do Ceará.

“Um dos pontos que eu queria muito para minha gestão era ter um treinador que passasse dois anos dentro do clube. Acho que isso é a virada de chave para ter bons resultados […] Infelizmente, os treinadores no futebol precisam ter resultado”, disse à época. De 2021 para cá, Dorival Júnior, ainda na “Era Robinson de Castro”, que optou por deixar o clube após receber convite do Flamengo, e Vagner Mancini, efetivado para ser um dos responsáveis pela mudança de mentalidade do Vovô de 2023 para 2024, foram os treinadores contratados para desenvolverem um trabalho a longo prazo. O técnico mais longevo do Vovô nos últimos anos foi Guto Ferreira, na primeira passagem, iniciada em 2020 e finalizada em 2021, após os insucessos no Campeonato Cearense, na Copa do Nordeste e na Copa do Brasil. Foram 96 partidas no período, tendo conquistado o Nordestão em 2020 e classificado o Ceará para à Sul-Americana. Em 2023, retornou ao clube, mas não conseguiu ter o mesmo êxito. Após Guto Ferreira, apenas Vagner Mancini conseguiu superar a marca de 40 partidas à frente do Ceará. Ao todo, o treinador registrou 43 confrontos pelo Vovô, deixando o cargo com 47,7% de aproveitamento. O técnico com menos partidas pelo Ceará foi Juca Antonello, efetivado para comandar o clube nos jogos finais da Série A de 2022. Foram cinco partidas, com apenas uma vitória. O mais criticado, porém, sem dúvidas, foi Lucho González, contratado para substituir Marquinhos Santos. Ao todo, o argentino ficou 11 partidas à frente do Alvinegro de Porangabuçu, com apenas um triunfo. O Ceará foi o primeiro clube de Lucho como treinador.