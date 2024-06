Ceará tem interesse em Umberto Louzer, da Chapeocoense, em busca por novo técnico

Alvinegro de Porangabuçu não apresentou proposta oficial, no entanto, caso aconteça, existe uma chance alta de Louzer aceitar o convite e deixar a Chape

Após a demissão de Vagner Mancini, na manhã desta quarta-feira, 26, o Ceará segue no mercado em busca de um novo treinador. O Esportes O POVO apurou que, além de Jair Ventura, Léo Condé e Enderson Moreira, outro nome que entrou na disputa foi de Umberto Louzer, da Chapecoense.

Louzer trabalhou com o executivo de futebol do Vovô, Lucas Drubscky, e mantém bom relacionamento como o dirigente. Ambos trabalharam juntos no Guarani na última temporada e por pouco não levaram o Bugre à primeira divisão.