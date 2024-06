Ceará registra diante do Sport seu segundo pior público na Série B 2024

Raí Ramos e Riquelme disputam lance no jogo Ceará x Sport, no Castelão, pela Série B 2024 Crédito: Davi Rocha/Especial para O POVO

O confronto que lidera o ranking, foi diante do CRB-AL, pela 3ª rodada da competição. 11.503 torcedores se fizeram presentes no Estádio Presidente Vargas e viram o Vovô ficar no 2 a 2 com os alagoanos, no dia 6 de maio. Mesmo com esse número aquém do esperado, o time carrega o fato de possuir, em paralelo, os dois melhor públicos da Segundona. Contra Coritiba, 32.829 pessoas, e 25.803 frente do Goiás, na estreia da competição. Públicos do Ceará na Série B: Ceará x Coritiba - 32.829



Ceará x Goiás - 25.803



Ceará x Chapecoense - 14.288



Ceará x Amazonas - 13.017



Ceará x Sport - 12.391



Ceará x CRB - 11.503