Bruninho, do Ceará, tem negociações avançadas com Boa Vista-POR e deve deixar o Vovô

Por parte do Ceará, uma possível ida do camisa 27 a Portugal não será dificultada, visto que o jogador atuou poucas vezes

O meia Bruninho, do Ceará, negocia com o Boa Vista, de Portugal, e deve estar de saída do Alvinegro de Porangabuçu. As informações são do repórter Horácio Neto, da Rádio O POVO CBN.

O clube português sondou a situação do atleta, que está emprestado ao Vovô pelo Atlético-MG. Entre Boa Vista e jogador, as conversar estão bem avançadas.