CBF escala Matheus Delgado Candançan para comandar Brusque e Ceará na Série B

No domingo, 16, Brusque-SC e Ceará entram em campo pela 10ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, no Estádio Hercílio Luz, em Irajá, interior de Santa Catarina, às 16 horas. Para esse confronto, o árbitro Matheus Delgado Candançan, de São Paulo, será o responsável pelo comando.

Aos 26 anos, Candançan apitou 12 jogos nesta temporada, sendo nove pelo Campeonato Paulista, um pela Copa do Brasil e dois na Série A do Brasileiro. Portanto, a partida entre o Quadricolor e o Alvinegro será a primeira do juiz na Série B 2024.