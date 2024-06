Ceará possui 100% de aproveitamento em jogos contra o Brusque

O Ceará volta a campo neste domingo, 16, às 16 horas, contra o Brusque-SC, fora de casa, pela 10ª rodada da Série B. Diante do clube catarinense, o Vovô ostenta o fato de nunca ter sido derrotado pelo rival.

Em três jogos na história - todos pela Copa do Brasil -, 100% de aproveitamento. No torneio nacional de 2018, triunfo por 1 a 0, no interior de Santa Catarina.