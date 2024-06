Saulo Mineiro, do Ceará, elogia Vila Nova e lamenta derrota por "detalhe" na Série B

Em entrevista ainda no campo de jogo, o atleta afirmou que o revés se deu por "detalhe" e elogiou a qualidade do time adversário, além de projetar a próxima partida

Atacante do Ceará, Saulo Mineiro lamentou a derrota da equipe alvinegra por 3 a 2 para o Vila Nova na noite desta segunda-feira, 10, em Goiânia. Em entrevista ainda no campo de jogo, o atleta afirmou que o revés se deu por "detalhe" e elogiou a qualidade do time adversário, além de projetar a próxima partida.

"A gente já sabia que seria um time complicado de jogar contra, eles têm muita qualidade. Viemos para ganhar e se manter no G4, mas infelizmente, por detalhe, saímos derrotados. Agora precisamos pensar no próximo jogo contra o Brusque", disse.