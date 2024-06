Mancini é expulso contra o Vila e não comanda Ceará diante do Brusque

O técnico Vagner Mancini, do Ceará, foi expulso na derrota alvinegra por 3 a 2, diante do Vila Nova-GO, nesta segunda-feira, 10, no Estádio Onésio Brasileiro (OBA), em Goiânia-GO, pela 9ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Mesmo ainda sem divulgação de súmula, até o momento, o treinador acabou excedendo na reclamação após pênalti marcado para o Colorado, na reta final do duelo. O VAR viu mão de Paulo Victor e o árbitro Dyorgines Jose Padovani, após checagem, assinalou.