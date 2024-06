Conselheiros do Ceará votam por novo estatuto do clube

A partir das 19 horas, os conselheiros do Vovô irão se reunir na quadra da sede do clube, em Porangabuçu, para decidir pelo novo estatuto da instituição

O Ceará viverá na noite desta terça-feira, 11, um dia histórico. A partir das 19 horas, os conselheiros do Vovô irão se reunir na quadra da sede do clube, em Porangabuçu, para decidir pelo novo estatuto da instituição, que tem como uma das principais pautas o voto liberado para sócios-torcedores com mais de 24 meses de assinatura adimplente. Com a presença do torcedor, a votação ocorrerá, conforme determinação da Justiça após assembleia realizada no último sábado, de maneira nominal e aberta e com quórum de aprovação por maioria simples.



O momento também demarca mais um episódio da briga política que há no clube entre oposição e situação, que tem divergido de maneira mais efusiva desde as apresentações das emendas. De um lado, a situação se põe crítica ao novo estatuto, enquanto a oposição defende que o texto logo seja aprovado.

Os embates, que já foram para vias judiciais, tiveram novos episódios na última segunda, 10, quando o presidente do Ceará, João Paulo Silva, se pronunciou por meio de uma carta aberta para a torcida do Vovô com o intuito de acentuar aos torcedores que na votação do novo estatuto do time "o que está em risco é o futuro do Ceará".