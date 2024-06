Derrota para o Vila Nova encerra invencibilidade de seis jogos do Ceará na Série B

Atuando longe dos seus domínios, o Ceará foi superado pelo Vila Nova por 3 a 2 nesta segunda-feira, 10, em jogo da nona rodada do Brasileirão Série B. O revés sofrido para o Tigre, inclusive, encerrou uma sequência de jogos invicto do Vovô no certame nacional.

Ao todo, o Alvinegro de Porangabuçu acumulava seis jogos de invencibilidade, sendo quatro vitórias e dois empates. O último resultado negativo do time na competição havia acontecido no dia 29 de abril, quando foi batido pelo Mirassol por 3 a 2, também fora de casa.