Gerente da base do Ceará reclama de gol anulado em final do Cearense sub-17

Os times voltam a campo no próximo sábado, 15, para a segunda partida da final do Estadual sub-17, que acontece novamente no estádio Presidente Vargas, às 9h30min

O gerente de futebol da base do Ceará, Alessandro Queiroz, ficou na bronca com a arbitragem do jogo de ida da final do Campeonato Cearense sub-17, que terminou empatado por 0 a 0 neste sábado, 8, no estádio Presidente Vargas.

A reclamação do dirigente do Alvinegro de Porangabuçu se deu por um gol mal anulado. Nos acréscimos do primeiro tempo, aos 47 minutos, Bruninho cobrou uma falta em que a bola acertou o travessão, pingou dentro do gol e saiu. No rebote, o zagueiro Renan cabeceou para fazer o gol, mas a bandeirinha Yamara Menezes marcou impedimento e o árbitro Mikael Pinheiro anulou o gol.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Apesar da anulação do gol, é possível ver, por imagens aproximadas, que a bola ultrapassou a linha após o toque no travessão. Com o gol anulado, os clubes seguiram para o segundo tempo e terminaram o jogo sem marcar gols. Os jogadores também afirmaram que Renan não estava em posição de impedimento.