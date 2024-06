Conselheiros do Ceará assinam carta e pedem suspensão de rito de votação do novo estatuto

Bandeira do Ceará hasteada no estádio Carlos de Alencar Pinto, em Porangabuçu Crédito: Felipe Santos / Ceará SC

Na visão desses torcedores, Herbet age de forma parcial, emite notificações ameaçadoras, e utiliza a agremiação como forma de autopromoção. Dentre os que assinaram o documento, estão presentes ex-dirigentes do clube como Franzé Morais e Robinson de Castro. Trecho da carta obtida de com exclusividade pelo Esportes O POVO Nós, Conselheiros e Associados Proprietários Contribuintes do Ceará Sporting Club, vimos, por meiodesta carta, solicitar que osenhor como legitimo responsável pela segurança e zelo da instituição, tome providências necessárias e urgentes para garantir a integridade física das pessoas que fazem o Ceará Sporting Club, bem como a manutenção do patrimônio do clube.