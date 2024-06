De folga após vitória diante do Coritiba, Ceará tem reapresentação marcada para segunda-feira, 3

Embalado por um bom momento na Série B, o Ceará ganhou dois dias de folga na sua programação. O descanso ocorre após a vitória por 1 a 0 diante do Coritiba, conquistada nesta sexta-feira, 31, na Arena Castelão.

Sem treinamentos no sábado, 1º, e no domingo, 2, o Vovô se reapresentará na segunda-feira, 3, no período da tarde, no CT de Porangabuçu. Na atividade, o time iniciará sua preparação para o confronto ante o Vila Nova, marcado para o dia 10 de junho.