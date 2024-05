Lourenço salienta importância do torcedor do Ceará na busca por vaga no G-4 da Série B

Repórter do caderno de Esportes

Colados ao G-4, Ceará e Coritiba se enfrentam nesta sexta-feira, 31, às 19 horas, na Arena Castelão, pela oitava rodada do certame nacional

Projetando o embate, o meio-campista Lourenço salientou a importância da presença do torcedor no Gigante da Boa Vista.

A cinco jogos sem derrota na Série B do Brasileirão , o Ceará possui 12 pontos conquistados em sete partidas disputadas e tem se aproximado cada vez mais do G-4, a disputada zona que leva ao acesso ao final da competição. Nesta sexta-feira, 30, a equipe terá mais um desafio por uma vaga entre os primeiros, quando enfrenta o Coritiba às 19 horas na Arena Castelão.

Em análise ao que o Ceará de Mancini tem apresentado no campo, Lourenço destacou o foco do time na Série B pelo desejo de retornar à elite do futebol brasileiro.

“Estamos fazendo uma temporada equilibrada. Conquistamos o estadual, mas infelizmente saímos da Copa do Brasil. Estamos focados em fazer uma grande Série B e devolver o clube à elite do futebol nacional”, finalizou.