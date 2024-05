CBF divulga tabela detalhada da Série B até a 15ª rodada; veja jogos do Ceará

Representante cearense no certame, o Vovô agora sabe o detalhamento de cada um dos seus compromissos até o começo do mês de julho

Nesta sexta-feira, 31, o Vovô já entra em campo diante do Coritiba, em partida válida pela 8ª rodada do certame. Já definida anteriormente, a 9ª rodada será disputada contra Vila Nova no próximo dia 10 de junho, fora de casa.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela detalhada do Brasileirão Série B até a 15ª rodada nesta quarta-feira, 29. Representante cearense na competição, o Ceará agora sabe o detalhamento de cada um dos seus compromissos até o começo do mês de julho.

Depois, o time alvinegro viaja até Santa Catarina para medir forças com o Brusque, no dia 16. Quatro dias após encarar a equipe do Sul do Brasil, o Vovô recebe o Sport, na Arena Castelão, em jogo da 11ª rodada da competição nacional.

Pela 12ª rodada, o Ceará ainda visita a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli, no dia 25 de junho, às 21 horas. Em seguida, mandará dois jogos consecutivos em casa contra Ituano e Santos. O primeiro está marcado para o dia 29 de junho, às 21 horas, enquanto o segundo será realizado em 5 de julho, às 19 horas.

Por fim, a equipe de Porangabuçu vai medir forças contra o Paysandu, fora de casa, no dia 12 de julho. O duelo, válido pela 15ª rodada, será disputado às 21h30min.