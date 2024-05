Com cinco desfalques, Coritiba divulga lista de relacionados para enfrentar Ceará

O Coritiba visita o Ceará nesta sexta-feira, 31, na Arena Castelão, em Fortaleza–CE, pela 9ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Diante do Alvinegro de Porangabuçu, o técnico James Freitas não poderá contar com cinco atletas.

Histórico contra o Ceará

O duelo diante do Alvinegro de Porangabuçu será o 20° na história entre as equipes. Em 19 partidas, são oito vitórias da equipe paranaense, seis empates e cinco vitórias do time cearense.

Atuando em Fortaleza, o Coritiba conquistou apenas uma vitória, há 29 anos, no dia 19 de novembro de 1995. À época, pela Série B do Campeonato Brasileiro, o Coxa-Branca venceu por 2 a 0. Depois, as equipes duelaram em seis partidas, com três triunfos do Ceará e três empates.