"Sonho extraordinário", diz zagueiro Jonathan sobre momento no Ceará

O zagueiro Jonathan Jesus descreveu como “sonho extraordinário” o momento vivido pelo Ceará. Aos 20 anos, o defensor assumiu a titularidade da defesa ao lado de David Ricardo e vem recebendo elogios do técnico Vagner Mancini pelas atuações na Série B do Campeonato Brasileiro.

Após a vitória contra a Chapecoense, o camisa 55 expressou o sentimento de estar atuando profissionalmente pelo Ceará e enalteceu a torcida alvinegra.

“Primeiramente, tenho que agradecer a Deus e a minha família, que sempre me apoiou. Estou vivendo um sonho. Para mim, um sonho extraordinário, vestir a camisa do Ceará, jogar num estádio desse, com essa torcida maravilhosa. Só agradecer a Deus”, disse à VozãoTV, canal do YouTube do Ceará.