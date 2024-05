Ceará possui apenas duas derrotas como mandante em 2024

Após vencer a Chapecoense na Arena Castelão com gol marcado no último minuto, o Ceará voltará a campo novamente como mandante desta sexta-feira, 31. Às 19 horas, o Alvinegro de Porangabuçu receberá o Coritiba pela oitava rodada da Série B do Brasileiro, e a equipe comandada por Vagner Mancini contará com um bom retrospecto diante do Esmeraldino.

Em 14 jogos disputados como mandante até aqui, em 2024, o Vovô possui apenas duas derrotas, que ocorreram diante de CRB e Bahia pela Copa do Brasil e Copa do Nordeste, respectivamente. Ao todo, a equipe conta ainda com seis vitórias e seis empates entre o Gigante da Boa Vista e o Estádio Presidente Vargas, com 27 gols marcados e 14 tomados.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No histórico é mais positivo que fora de casa, ainda que como visitante o time também não tenha números ruins. Em 13 jogos longe dos seus domínios, o Vovô foi superado apenas três vezes e soma cinco empates e cinco vitórias, com 16 gols feitos e 12 vazados.