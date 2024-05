Ceará tem jogo contra Vila Nova antecipado na Série B: confira data e horário

Partida acontecerá somente daqui a duas rodadas no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia

Antes de enfrentar a equipe goiana, o Alvinegro de Porangabuçu terá dois jogos em casa. O primeiro será contra a Chapecoense neste domingo, 26, às 18h30min, na Arena Castelão. No mesmo local, os comandados de Vagner Mancini enfrentam o Coritiba na próxima sexta-feira, 31, às 19 horas.

Inicialmente marcado para o dia 11 de junho (terça-feira), a partida agora ocorrerá um dia antes, em 10 de junho. O horário também foi alterado, passando das 21h30min para as 19 horas.

A programação do Ceará sofreu uma pequena modificação na nona rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O duelo contra o Vila Nova, em Goiânia, foi antecipado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Atualmente com 9 pontos, o Ceará ocupa a oitava colocação na tabela da Série B do Brasileirão. Tanto a Chapecoense quanto o Coritiba estão abaixo, enquanto o Vila Nova tem o mesmo número de pontos do Vovô.

A partida deste domingo, 26, será transmitida pela Rádio O POVO CBN.