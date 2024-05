Diante do CRB, Ceará sofre segunda derrota como mandante na temporada

Único revés do time de Porangabuçu atuando em casa havia ocorrido no dia 6 de março, quando foi derrotado pelo Bahia por 2 a 1

O Ceará amargou sua segunda derrota como mandante na temporada nesta quinta-feira, 23, diante do CRB. Em partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil, o Alvinegro foi superado por 1 a 0 e se despediu do torneio nacional.

Até então, o único revés do time de Porangabuçu atuando em casa havia ocorrido no dia 6 de março, quando foi derrotado pelo Bahia por 2 a 1, em duelo válido pela Copa do Nordeste. Na ocasião, o Vovô sofreu a virada após abrir o placar com Erick Pulga.