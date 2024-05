Ceará volta a ser eliminado pelo CRB no Castelão após dois anos

Em 2022, pelas quartas da Copa do Nordeste, a equipe alagoana bateu o Alvinegro nos pênaltis por 4 a 3 após empate sem gols no tempo normal

O Ceará voltou a frustrar o seu torcedor na Arena Castelão na noite desta quinta-feira, 23. Após desperdiçar inúmeras chances de gol, a equipe alvinegra foi derrotada por 1 a 0 pelo CRB e deu adeus à Copa do Brasil 2024 na terceira fase.

O resultado ainda traz à tona um retrospecto negativo: essa é a segunda vez no intervalo de dois anos em que o Vovô é eliminado pelo Galo atuando no Gigante da Boa Vista. Em 2022, pelas quartas da Copa do Nordeste, a equipe alagoana bateu o Alvinegro nos pênaltis por 4 a 3 após empate sem gols no tempo normal.