Adversário do Ceará, Chapecoense não vence há quatro partidas

A equipe catarinense ainda tem a possibilidade de melhorar o desempenho como visitante em 2024: foram oito partidas disputadas no ano, com duas vitórias, dois empates e quatro derrotas. O aproveitamento é de 33,3%.

A última vitória registrada pela Chape aconteceu no dia 26 de abril, contra o Guarani, pela 2ª rodada da Série B. Desde então, o Verdão do Oeste entrou em campo em quatro oportunidades, somando três empates e uma derrota.

Ceará nunca perdeu para Chapecoense jogando pela Série B

No retrospecto do confronto entre as equipes pela Segundona, os números favorecem ao Vovô. Em quatro jogos pela Série B, o histórico é de dois empates e duas vitórias alvinegras. Quanto às disputas que ocorreram com o mando de campo do Ceará, o resultado foi de duas vitórias do escrete preto-e-branco. Sendo assim, o Alvinegro de Porangabuçu nunca foi derrotado pelo adversário catarinense na competição.