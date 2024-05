Metade dos cartões levados pelo Ceará na Série B não foram por faltas cometidas

Foram 14 cartões amarelos e dois vermelhos distribuídos para atletas do Ceará por faltas. As outras punições foram por reclamações, atraso de jogo ou brigas

O Ceará lidera o ranking de cartões tomados na Série B do Campeonato Brasileiro com 32 advertências em seis partidas disputadas, de acordo com o site de estatísticas SofaScore. Deste número, porém, apenas 16 foram por faltas cometidas. As outras punições foram por reclamações, atraso de jogo ou brigas.

Foram 14 cartões amarelos e dois vermelhos distribuídos para atletas do Ceará por faltas. O volante Richardson e o meio-campista Guilherme Castilho receberam duas advertências cada, liderando a estatística entre os atletas do time cearense.

Neste mesmo período, o Alvinegro de Porangabuçu recebeu 11 cartões amarelos por reclamações contra a arbitragem ou atraso de jogo, totalizando 37%. O meio-campista Jorge Recalde lidera o quesito, tendo recebido duas advertências por excesso de reclamação e um por retardar a saída de campo.