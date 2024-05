Jean Irmer valoriza ponto somado pelo Ceará diante do Operário após empate

Vovô finalizou ao gol 13 vezes, mas equipes não saíram do 0 a 0 na tarde deste domingo, 19, no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa

O Ceará não saiu do empate em 0 a 0 contra o Operário-PR na tarde deste domingo, 19, mas o ponto somado pelo time jogando fora de casa no estádio Germano Krüger, no Paraná, foi valorizado pelo meio-campista Jean Irmer ao final do jogo.

Em entrevista na beira do campo, o atleta mencionou que são pontos conquistados em igualdades que fazem diferença na busca pelo acesso à Série A, principal objetivo do Vovô na temporada, e salientou o poder do grupo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Valeu por mostrar a força do nosso grupo, por ter um ponto fora de casa que, lá na frente, a gente tem experiências do ano passado e que um ponto na frente dá muitas vezes a chance do acesso", citou.