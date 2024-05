Nicolas revela arrependimento por ida para o Ceará em 2023: "Extremamente desorganizado"

"Eu me arrependo muito. Fui para um lugar extremamente desorganizado, sem convicção naquilo que queria. Queriam que todos resolvessem o problema, mas quem estava na frente de verdade não resolvia nada. Era muita troca e muita mudança. Muita instabilidade da direção, por parte das comissões e por parte da torcida. Nem ela sabia o que queria", disse o atleta sobre sair do Goiás para o Ceará em 2023.

Nicolas também falou sobre o clima interno do elenco do Ceará durante a campanha frustrante na Série B, onde o clube não conseguiu ser competitivo e nem brigar pelo acesso. De acordo com o jogador, o plantel se via como favorito, mas a realidade dentro de campo mostrava algo distinto.

No Vovô, Nicolas teve passagem apagada e desempenho, no geral, ruim. Na Série B da última temporada, marcou apenas três gols em 33 jogos pelo Alvinegro e não conseguiu se firmar como titular absoluto da equipe, mesmo com diversas trocas de treinadores. Com Mancini, atual treinador do clube de Porangabuçu, finalizou 2023 como reserva.

No final da temporada, Nicolas rescindiu contrato com o Ceará e acertou seu retorno ao Paysandu, onde tem forte identificação. Na época, João Paulo Silva, presidente do Vovô, revelou que o clube tinha “uns valores para acertar” com o atacante e que fizeram um acordo de parcelamento do débito.

"Precisava voltar. A passagem pelo Ceará me incomodou muito. Eu vinha em uma batida muito boa e cheguei em um clube desorganizado. E aí você fica duvidando de você. Precisava de um lugar em que me sentisse em casa e as coisas pudessem acontecer de maneira mais clara", contou.

No Paysandu, os números individuais de Nicolas melhoraram em relação à passagem pelo Ceará. São 13 gols em 22 jogos e o título do Campeonato Paraense. O Papão, entretanto, é o atual vice-lanterna da Série B, com apenas dois pontos somados em quatro rodadas.