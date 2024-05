Quarteto ofensivo do Ceará foi responsável por mais da metade dos gols do time em 2024

A vitória do Ceará por 3 a 0 diante do Novorizontino na quarta rodada da Série B do Brasileirão colocou os atacantes do time no domínio dos bons números ofensivos. Com dois dos três gols marcados por Jorge Recalde e Facundo Barceló, a equipe chegou a marca de 53% dos tentos de 2024 feitos pelo quarteto de ataque do Alvinegro de Porangabuçu.

Em todo o ano de 2024, ao todo, o Ceará balançou as redes 39 vezes em 23 jogos que disputou. 21 desses gols foram marcados por Erick Pulga, Aylon, Barceló e Recalde.

O máximo goleador da equipe é Pulga, com nove tentos feitos pelo Vovô, enquanto Aylon marcou 5 gols, Barceló fez 4 e Recalde balançou as redes três vezes.