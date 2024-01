Presidente do Ceará revela dívidas com o volante Zé Ricardo e o atacante Nicolas

O presidente, porém, planeja quitar todos os débitos em atraso com os atletas até pouco antes da metade do ano

Presidente do Ceará, João Paulo Silva revelou que o clube tem dívidas a serem quitadas com o volante Zé Ricardo e o atacante Nicolas, que defenderam o clube em 2023. O dirigente, porém, revelou que com o centroavante há um parcelamento para a quitação da dívida.

“O Nicolas, sim, fizemos um parcelamento. Temos uns valores para acertar. Zé (Ricardo) também”, revelou João Paulo Silva.

Além de Zé Ricardo e Nicolas, o clube ainda tem pendências com alguns atletas de 2022, entre eles o meio-campista Vina.