Com Ceará e Fortaleza, clubes da LFU se reunirão para discutir paralisação do Brasileirão

Os clubes participantes da Liga Forte União se reunirão na próxima segunda-feira, 13, para discutir a possível paralisação do Campeonato Brasileiro devido às enchentes que assolam o Rio Grande do Sul, apurou o Esportes O POVO .

Conforme apurou a reportagem, o Alvinegro de Porangabuçu não enxerga motivos para a paralisação da Série B neste momento, visto que não há nenhum clube gaúcho na competição.

O Tricolor do Pici, por sua vez, se mostra sensível ao assunto devido à presença do trio gaúcho Grêmio, Juventude e Inter na elite do futebol brasileiro. Na última terça-feira, 7, o CEO da SAF do clube, Marcelo Paz, falou ao Esportes O POVO que o "lado humano está sempre acima".

Ao todo, a Liga Forte União, presidida por Paz, reúne 31 clubes. São eles: Athletico, América-MG, Atlético-GO, Avaí, Botafogo, Botafogo-SP, Brusque, Chapecoense, Ceará, Criciúma, CRB, Cruzeiro, CSA, Cuiabá, Figueirense, Fluminense, Fortaleza, Goiás, Internacional, Ituano, Juventude, Londrina, Mirassol, Náutico, Novorizontino, Operário-PR, Ponte Preta, Sport, Tombense, Vasco e Vila Nova.