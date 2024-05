Ceará faz acordo para quitar dívidas com clubes e evitar punições na CNRD

Apesar das dívidas, o clube está isento de qualquer punição via CNRD até 08 de julho de 2024, devido ao plano de pagamento apresentado

O Ceará apresentou à Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) um plano de pagamento para a quitação de pendências envolvendo negociações de atletas com clubes brasileiros, incluindo o Atlético-MG, pela contratação de Guilherme Castilho.

O plano de pagamento, inclusive, evitou que o Ceará recebesse outro transferban, pelo atraso nas parcelas referentes a contratação do meio-campista Castilho, além do registrado pelo Yokohama, do Japão, na FIFA, envolvendo o atacante Saulo Mineiro.

A equipe cearense deve, de acordo com documento apresentado à SAF do Atlético-MG, R$ 3,6 milhões ao Galo pela aquisição do meia.