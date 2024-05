Ceará é campeão invicto do Copa Nordestinho Sub-15

A equipe Sub-13 do Vovô entra em campo na tarde desta segunda-feira, 6, em busca do título na mesma competição

O Ceará venceu na manhã desta segunda-feira, 6, a Série Ouro da Copa Nordestinho Sub-15. A base do Alvinegro de Porangabuçu sagrou-se campeã ao superar o Retrô-PE na disputa de pênaltis. Durante o duelo no tempo regulamentar, as equipes empataram em 1 a 1, com gol de Ícaro Emanoel para o lado alvinegro.

Ao longo da campanha no certame regional, o time Sub-15 venceu todos os jogos da primeira fase triunfando sobre Sport, Flamengo-PE e FC Acopiara. Ainda na etapa inicial, o Vovô protagonizou a melhor campanha do grupo B, tendo somado 9 pontos e se classificado para a semifinal da Série Ouro da competição. Já na semi, o Alvinegro venceu o Sport com confiança, anotando 4 a 2 no placar e garantindo vaga no confronto contra o Retrô.